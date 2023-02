Embracer dopo il flop di Saints Row: 'I nuovi giochi dovranno meritare di esistere'

Pubblicato nell'agosto del 2022, Saints Row non si è rivelato il successo sperato. Diverse problematiche al lancio ed un'accoglienza altalenante della stampa si sono poi collegate a vendite al di sotto delle aspettative, e l'opera targata Volition ha faticato a ritagliarsi il proprio spazio tra i giocatori.

Alla luce del flop confermato nel suo ultimo report finanziario, sembra che Embracer Group, il colosso del gaming proprietario, tra i numerosi studi, anche di Volition, abbia cambiato la propria strategia nell'approvazione di nuovi progetti. Da questo momento il publisher adotterà un sistema di valutazione più rigido ed esigente nei confronti dei suoi studi, che dovranno impegnarsi ancora di più per vedere finanziati, sviluppati e pubblicati i loro giochi.

Dopo che Saints Row non ha raggiunto gli obiettivi di vendita prefissati "abbiamo intensificato ancora di più gli sforzi del management verso l'ottimizzazione degli investimenti e dell'efficienza interna", afferma Embracer, specificando che d'ora in avanti "ogni progetto dovrà guadagnarsi il diritto di esistere. Aumenteremo il nostro impegno per dare ancora più priorità alla qualità, assicurandoci di creare esperienza di gioco uniche e positive per i giocatori".

Negli scorsi mesi, subito dopo il lancio problematico, Embracer si era detta fiduciosa del fatto che Saints Row avrebbe generato soldi in futuro, ma le sorti del gioco sono state molto diverse almeno finora. Secondo alcuni recenti report sembra che Saints Row sia costato oltre 100 milioni di dollari: tali numeri non sono stati confermati ufficialmente, ma a giudicare dalla reazione di Embracer potrebbero forse non essere troppo distanti dalla realtà.