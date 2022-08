Embracer Group ha oltre 220 giochi in sviluppo, più di 25 AAA in arrivo entro il 2025/2026

A sorpresa questa mattina Embracer ha annunciato l'acquisizione di Limited Run Games e altre realtà dell'industria, ma le novità non finiscono qui perché la holding ha voluto delineare i piani per il futuro ribadendo di avere centinaia di videogiochi in fase di sviluppo.

Ad oggi ci sono oltre 220 videogiochi in sviluppo nelle varie realtà possedute da Embracer Group, tra questi anche più di 25 videogiochi AAA in arrivo entro il 2025/2026. Entro l'anno in fiscale in corso, Embracer pubblicherà oltre a Saints Row anche un secondo gioco AAA non ancora annunciato e che arriverà nel quarto quarto dell'anno fiscale, ovvero nel periodo che va dal primo gennaio al 31 marzo 2023. Il gioco in questione potrebbe essere Dead Island 2 appena leakato da Amazon, il cui lancio sembra essere previsto per il mese di febbraio del prossimo anno.

Embracer ribadisce poi che gli studi della holding "faranno vari annunci alla Gamescom", l'azienda ha poi voluto ribadire come Saints Row sia una delle uscite cardine dell'anno fiscale per Embracer Group, i preordini sembrano procedere bene e la compagnia si aspetta una buona accoglienza per il reboot di una serie particolarmente amata.

Attualmente Embracer ha oltre 100 studi di sviluppo oltre a possedere società come Limited Run Games, Gioteck e Middle-Earth Enterprises, compagnia che gestisce i diritti delle opere ambientate ne La Terra di Mezzo.