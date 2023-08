Embracer Group: arriveranno altri tagli su produzioni e studi dopo l'affare saltato

Sono ormai diversi mesi che si parla della crisi di Embracer Group con studi chiusi e giochi cancellati e, nel corso degli ultimi giorni, non hanno fatto altro che susseguirsi notizie in cui si parla di una situazione finanziaria che continua sempre più ad aggravarsi dopo il crollo in borsa. Cosa sta succedendo ad Embracer Group?

Proprio negli ultimi giorni si è parlato a più riprese dell'accordo da 2 miliardi di dollari di Embracer che è saltato e che, stando ad alcuni report, si sarebbe dovuto tenere con Savvy Games. Come dichiarato dal CEO di Embracer Group nel corso di un recente incontro con gli investitori, la situazione del prossimo futuro potrebbe peggiorare ulteriormente a causa della mancanza dei fondi provenienti dalla suddetta partnership. Proprio per questo, Embracer Group provvederà con la chiusura di nuovi progetti e di alcuni studi interni.

La notizia, purtroppo, trova in parte conferma da quanto accaduto nel corso della precedente settimana: Embracer Group ha chiuso Campifre Cabal. Forse non si fermerà qui tale situazione e, alla luce dell'accordo mancato, ciò potrebbe coinvolgere più team del previsto. Cosa succederà adesso ad Embracer Group? "Stiamo facendo buoni progressi nel programma di ristrutturazione interna. Stiamo raggiungendo gli obiettivi prefissati, tra cui la riduzione di almeno 2,9 miliardi di corone svedesi per gli investimenti e di 0,8 miliardi di corone svedesi per i costi generali tra il 2024 e il 2025". Queste sono state le parole del CEO, il quale ha accennato il prosieguo della manovra di revisione dei costi per i progetti ed i singoli team di sviluppo.