Embracer: la compagnia di Gearbox e 4A Games ha in cantiere 150 giochi, 70 pronti nel 2022

Stando a quanto riferito all'interno degli ultimi report finanziari della holding, Embracer Group ha in cantiere ben 150 videgiochi, di cui oltre 70 saranno pronti entro marzo 2022.

La compagnia ha recentemente acquisito Gearbox Software, autori della celebre serie di Borderlands, ma possiede altri studi importanti come Volition (Saint's Row), Coffe Stain (Satisfactory), 4A Games (Metro), Gunfire Games (Darksiders), Warhorse Studios (Kingdom Come Deliverance) e l'italiana Milestone (MotoGP). Sembra che l'intento dell'azienda sia quello di incrementare ulteriormente la propria crescita ed espandere le sue attività all'interno del mercato del gaming nel corso dei prossimi mesi ed anni:

"In questo momento ci aspettiamo che il prossimo anno fiscale che terminerà a marzo 2022 diventi il più proficuo nella nostra storia, guidati da numerose pubblicazioni verso la seconda metà dell'anno", leggiamo nel report relativo all'ultimo quarto finanziario di Embracer. "In totale, ci aspettiamo di completare più di 70 progetti videoludici attualmente in sviluppo". Entro questa data, dunque, la compagnia si aspetta di aver pronti molteplici giochi, ma l'immissione sul mercato, naturalmente, non sarà immediata per tutti, e sarà soggetta ad analisi e valutazioni aziendali.

Per riuscire ad avviare una serie di progetti così tanto numerosi, Embracer Group ha portato avanti nel corso degli ultimi mesi una campagna acquisti piuttosto impegnativa, accogliendo sempre più studi e collaboratori: "L'organico totale è aumentato del 93% a 5.730 (da 2.970) membri, mentre gli sviluppatori di giochi totali sono aumentati del 92% a 4.325 (da 2.258)".

Al momento non ci è dato sapere più dettagli al riguardo, ma chissà che non ci attenda qualche annuncio importante da parte di Gearbox Software: Randy Pitchford, nel frattempo, ha già assicurato che i prossimi titoli degli autori di Borderlands scuoteranno il mondo del gaming.