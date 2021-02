Embracer Group compra Aspyr Media e si fonde con Gearbox Entertainment

Importanti novità in casa Embracer Group: la holding europea ha annunciato l'acquisizione di Aspyr Media, publisher con oltre 24 anni di esperienza nel settore e uno staff composto da 140 dipendenti.

Embracer Group aggiunge quindi ai propri assets un publisher di successo, Aspyr Media continuerà ad operare regolarmente e lavorerà su un vasto catalogo di IP su licenza, tra cui un nuovo videogioco AAA con un budget di 70 milioni di dollari, un assetto importante per tutta la holding. Negli anni Aspyr ha lavorato con ottimi risultati su licenze importanti come Sid Meier's Civilization, Tomb Raider e Star Wars, solamente per citarne alcune.

Altra notizia di rilievo riguarda la fusione di Embracer Group con The Gearbox Entertainment Company, transazione del valore di 1.3 miliardi di dollari. The Gearbox Entertainment Company diventerà il settimo gruppo operativo di Embracer e il CEO Randy Pitchford sarà uno dei "principali azionisti" dell'azienda.

La holding svedese aggiunge così al proprio catalogo un importante player di successo specialmente nel mercato americano, The Gearbox Entertainment Company ha esperienza nello sviluppo di titoli AAA di successo e nel publishing, oltre a possedere un robusto catalogo di IP molto forti commercialmente, come Borderlands.

Embracer Group si sta espandendo sempre di più grazie alle numerose acquisizioni effettuate sopratutto in Europa, tra le compagnie di proprietà della holding troviamo anche l'italiana Milestone oltre a studi di sviluppo come 4A Games, Tarsier Studios, Volition e Warhorse Studios.