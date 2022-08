Embracer Group ha comprato Limited Run Games, Middle-Earth Enterprises e tanti altri studi

A maggio Embracer Group ha comprato Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal, la holding europea non ha ancora finito con gli acquisti e in queste ora ha finalizzato l'acquisizione di tantissime aziende e studi di sviluppo.

Tra le nuove compagnie acquisite troviamo Bitwave Games, Gioteck, Limited Run Games, Middle-Earth Enterprises, Singtrix, Tatsujin, Tripwire Interactive e Tuxedo Labs, inoltre la holding ha aperto un nuovo gruppo operativo denominato Embracer Freemode.

Particolarmente interessanti le acquisizioni di Gioteck, leader in Europa nel settore degli accessori come controller e cuffie, e sopratutto Limited Run Games, compagnia specializzata nella commercializzazione di giochi indipendenti e giochi rètro riproposti in versione per collezionisti in edizione fisica con vari bonus, titoli destinati a diventare veri e propri oggetti da collezione e che spesso registrano il sold-out in pochi minuti.

Da segnalare anche l'acquisizione di Middle-Earth Enterprises, compagnia che possiede i diritti della trilogia del Signore degli Anelli, de Lo Hobbit e in generale di tutti i romanzi e le proprietà intellettuali legate alla Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien. Inoltre Embracer Group si espande anche in Giappone con l'acquisizione di Tatsujin, studio diretto da Masahiro Yuge, uno dei fondatori di Taoplan e autore di giochi come Truxton e Snow Bros.