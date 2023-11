Embracer Group, continuano i tagli aziendali: licenziamenti per i creatori di Neverwinter

Continuano ad esservi numerosissimi problemi in casa Embracer Group, specchio di un'industria dei videogiochi con un calo dei numeri e del personale di oltre 6 mila licenziamenti per le varie software house sparse in tutto il mondo. Tuttavia, a subirne maggiori conseguenze di questo processo sono proprio gli studi interni di Embracer Group.

Purtroppo, le notizie che si sono susseguite riguardanti la holding sono state numerosissime negli ultimi mesi, come visto di recente con le dichiarazioni di chiusura di altri team di Embracer dopo i tagli a Crystal Dynamics e l'addio a Volition. Proprio nelle ultime ore, ciò si è concretizzato in altre comunicazioni spoacevoli: vi sono stati diversi licenziamenti per Cryptic Studios, il team dietro la creazione di Neverwinter. La riduzione dell'organico aziendale ha colpito diversi sviluppatori, come spiegato dal Senior Community Manager Mike Fatum.

La ristrutturazione aziendale di Embracer Group ha quindi intaccato un ulteriore studio di creazione videoludica, ma come si evolverà la situazione nel prossimo futuro? Dopo la chiusura di Volition, la crisi di Embracer potrebbe colpire Gearbox Publishing, portando addirittura a diverse voci di corridoio per cui Embracer Group stessa sarebbe intenzionata a vendere il talentuoso team. Purtroppo non vi sono maggiori informazioni circa l'andamento del cambio di piani aziendali, ma è lecito pensare che nel corso delle settimane e dei mesi potrebbero giungere ulteriori notizie circa possibili licenziamenti in casa Embracer.