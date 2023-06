Embracer Group prima della crisi: 400 milioni di dollari per Il Signore degli Anelli

In seguito alle ultime dichiarazioni condivise dalla dirigenza, emergono ulteriori dettagli sulla crisi economica attraversata da Embracer Group e che ha spinto l'azienda ad avviare una importante ristrutturazione interna.

Poche settimane fa, il publisher ha infatti confermato la chiusura di diverse software house e la cancellazione di molti videogiochi di Embracer. Ora, con la pubblicazione dell'ultimo report annuale, l'azienda ha svelato l'entità della spesa sostenuta per l'acquisto dei diritti de Il Signore degli Anelli. L'accordo, stretto con Saul Zaentz Company, ha comportato l'esborso di circa 396 milioni di dollari. In seguito alla transazione, Embracer Group ha ottenuto i diritti legati a The Lord of the Rings e Lo Hobbit connessi alla produzione di videogiochi, film, giochi da tavolo, parchi a tema, merchandise e spettacoli teatrali. Parte del pacchetto anche altre licenze letterarie ambientate nella Terra di Mezzo, dietro autorizzazione della società di The Tolkien Estate e della casa editrice HarperCollins.



L'affare legato all'acquisizione dei diritti sulle produzioni di J.R.R. Tolkien ha rappresentato solo l'ultimo dei numerosi investimenti realizzati da Embracer Group nel corso degli ultimi anni. Tra questi, ricordiamo ad esempio l'acquisizione di Crystal Dynamics e Eidos Montréal, con un accordo con Square Enix cha ha coinvolto anche IP quali Tomb Raider e The Legacy of Kain.