Embracer Group in crisi nonostante Lord of the Rings: studi chiusi e giochi cancellati

A pochi giorni di distanza dal recente crollo in borsa di Embracer Group, il tentacolare colosso del gaming annuncia di aver deciso di avviare un impegnativo processo di ristrutturazione interna.

In una lettera aperta firmata da Lars Wingefors, CEO dell'azienda, si apprende infatti che a partire dall'immediato prenderà il via un piano di drastica riduzione dei costi, con l'obiettivo di diminuire l'esposizione finanziaria. Il programma sarà attuato dal nuovo COO e CSO ad interim, che si occuperà di gestire questa complessa fase di transizione. "Nel corso degli ultimi anni, - si legge nel comunicato - Embracer ha investito in maniera significativa in acquisizioni e in una strategia di crescita organica". Tra gli investimenti più recenti, ricordiamo l'acquisto dei diritti de Il Signore degli Anelli, oltre all'acquisizione di Crystal Dynamics ed Eidos Montréal, con conseguente inclusione nel proprio catalogo di IP del calibro di Tomb Raider, Deus EX e Legacy of Kain.



Tali passi, tuttavia, non sembrano aver garantito una crescita stabile per Embracer Group, che ha ora deciso una drastica operazione di riduzione delle spese, che si protrarrà almeno sino al marzo 2024. In questo quadro, saranno chiusi diversi team di sviluppo e bloccati o sospesi i lavori su di un ampio numero di videogiochi. La dirigenza dell'azienda non ha offerto in questa fase dettagli più specifici, ma ha garantito che la maggior parte dei titoli già annunciati esordiranno come previsto. Tra questi, sono stati espressamente citati Remnant 2, Warhammer 40.000: Space Marine 2, Payday 3, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, Arizona Sunshine 2, Alone in the Dark e Homeworld 3.



Nessuna dichiarazione da Embracer Group per quanto riguarda l'identità delle software house che andranno incontro a chiusura nei prossimi mesi, con conseguenti licenziamenti.