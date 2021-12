Embracer Group si espande: acquisite Dark Horse, Spotfix, Perfect World, DIGIC e Shiver

Con una mossa destinata a scuotere l'industria videoludica (e non solo), la holding svedese Embracer Group conferma di essersi attivata per finalizzare l'acquisizione di aziende del calibro di Perfect World, Spotfix Network, Dark Horse, DIGIC e Shiver Entertainment.

L'ingresso di queste importanti realtà nella famiglia di Embracer consente al gruppo europeo di guadagnare una posizione ancor più centrale nello scacchiere delle aziende più influenti dell'industria dell'ìntrattenimento digitale (e oltre, come nel caso di Dark Horse Media).

Grazie alle sue oltre 300 proprietà intellettuali come Hellboy e Umbrella Academy, Dark Horse offre a Embracer l'opportunità di estendere ulteriormente il proprio perimetro operativo, specie in funzione delle numerose software house che potrebbero attingere a queste IP per realizzare videogiochi tripla A o prodotti d'intrattenimento come serie TV, film e fumetti.

Sempre in riferimento al matrimonio tra Embracer e Dark Horse, la holding svedese sottolinea come "questa acquisizione rafforzerà le proprie capacità transmediali aggiungendo delle competenze in tema di sviluppo di contenuti, pubblicazione di fumetti e produzione di opere come film e serie televisive. Le 300 proprietà intellettuali di Dark Horse possono costruire una base estremamente solida per lo sviluppo futuro di IP transmediali, nuove opportunità per partnership e la creazione di videogiochi su licenza per PC, console, Realtà Virtuale e dispositivi mobile".

Dal 2008 ad oggi, Embracer Group ha ottenuto il controllo di publisher e sviluppatori come THQ Nordic, Koch Media, Saber Interactive, Gearbox Entertainment e Coffee Stain.