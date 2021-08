Embracer Group si espande e compra 3D Realms, DigixArt e Slipgate Ironworks

Otto nuove acquisizioni per il gruppo svedese Embracer Group che annuncia l'entrata nella famiglia di otto realtà indipendenti dello sviluppo videoludico: 3D Realms, CrazyLabs, DigixArt, Easy Trigger, Force Field, Ghost Ship Games, Grimfrost e Slipgate Ironworks.

3D Realms è il nome più altisonante tra questi, trattandosi di una compagnia storica e responsabile nel corso degli anni della pubblicazione di giochi come Bio Menace, Alien Carnage, Duke Nukem 3D, Death Rally, Shadow Warrior, Max Payne e Max Payne 2, Prey e Ghostrunner.

Per quanto riguarda DigixArt, Koch Media ha diffuso una nota stampa: "DigixArt è uno studio di grande talento con un team esperto e comprovate capacità di creare grandi IP. Come parte di Koch Media e Embracer Group, DigixArt ha il potenziale per crescere e diventare uno studio leader nei giochi di narrativa. Non vediamo l'ora di accoglierlo nel nostro team."

Si espande così il portfolio di Embracer Group, holding svedese che che annovera tra i suoi studi realtà come Tarsier Studios, 4A Games, Milestone, Fishlabs, Warhorse Studios, Volition e Gunfire Games, per una lista completa vi rimandiamo al nostro speciale dedicato alle acquisizioni di Embracer Group. La compagnia punta a diventare un vero e proprio punto di riferimento per lo sviluppo e la pubblicazione di videogiochi in Europa.