Embracer Group da Gearbox a Crystal Dynamics: ecco le acquisizioni più costose

Come ormai ben saprete, questa mattina è stato confermato l'accordo tra Embracer Group e Square Enix per la cessione di Eidos, Square Enix Montreal e Crystal Dynamics in seguito al pagamento di 300 milioni di dollari. Si tratta però solo di una delle acquisizioni dell'azienda svedese, che ormai da anni si sta lentamente espandendo.

Ecco di seguito le principali acquisizioni di Embracer Group nel corso degli ultimi quattro anni:

Koch Media (febbraio 2018) - 149 milioni di dollari

Coffee Stain Holding (novembre 2018) - 34,9 milioni di dollari

Warhorse Studios (febbraio 2019) - 42,8 milioni di euro

18Point2 (febbraio 2019) - 1,9 milioni di euro

Milestone (agosto 2019) - 44,9 milioni di euro

Goodbye Kansas Game Invest (agosto 2019) - 3,95 milioni di dollari

Tarsier Studios (dicembre 2019) - 10,5 milioni di dollari

Saber Interactive (febbraio 2020) - 525 milioni di dollari

4A Games (agosto 2020) - 45 milioni di dollari

Rare Earth Games (agosto 2020) - 3,3 milioni di euro

Vermilia Studios (agosto 2020) - 2,9 milioni di euro

DECA Games (agosto 2020) - 25 milioni di euro

Sola Media (agosto 2020 - 2,7 milioni di dollari

Vertigo Games (settembre 2020) - 50 milioni di euro

Flying Wild Hog (novembre 2020) - 137 milioni di dollari

A Thinking Ape Entertainment (novembre 2020) - 31 milioni di dollari

Gearbox Software (febbraio 2021) - 1,3 miliardi di dollari

Easybrain (febbraio 2021) 640 milioni di dollari

Aspyr (febbraio 2021) - 450 milioni di dollari

Asmodee (dicembre 2021) - 2,75 miliardi di euro

Perfect World Entertainment (dicembre 2021) - 125 milioni di dollari

Squae Enix Europe (maggio 2022) - 300 milioni di dollari

Vi ricordiamo che questo elenco potrebbe rappresentare solo alcune delle mosse dell'azienda, visto che è stato confermato che Embracer Group si prepara a spendere 8 miliardi in acquisizioni nel corso dei prossimi anni.