Embracer Group sempre più nei guai? Gli ultimi report segnalano la chiusura di uno studio

Qualcuno ricorderà sicuramente di Embracer Group, l'azienda che puntava a conquistare il mercato videoludico con acquisizioni stellari e un ventaglio di IP da fare invidia anche ai big dell'industria. Purtroppo, però, le cose hanno preso una piega diversa e nelle ultime ore è stata segnalata la prima chiusura.

Stando agli ultimi report, Embracer Group avrebbe dato il via ad una serie di tagli chiudendo Campfire Cabal, il team di sviluppo sotto l'ala di THQ Nordic con sede a Copenhagen. Occorre precisare che non vi sono dichiarazioni ufficiali dell'azienda in merito alla chiusura, ma dall'account Linkedin dell'Executive Producer, Bruno-Christian Belibou, è stato possibile apprendere della triste notizia. Vi ricordiamo che questa piccola software house aveva aperto lo scorso settembre 2022 (quindi poco meno di un anno fa) e vantava come creative director Jonas Wæver, uno degli sviluppatori di Logic Artists che hanno contribuito alla realizzazione della serie di giochi di ruolo tattici chiamata Expeditions.

Purtroppo non sono mai emersi i dettagli sul progetto in lavorazione presso lo studio, ma possiamo ipotizzare si trattasse di un GDR con focus sulla componente narrativa, stando ad alcune vecchie dichiarazioni.

In attesa di un commento da parte dell'ormai ex colosso dell'industria videoludica, vi ricordiamo che prima della crisi erano stati spesi 400 milioni di dollari per Il Signore degli Anelli. Restano invece ancora molti dubbi su Tomb Raider Next, il nuovo capitolo della serie con protagonista Lara Croft.