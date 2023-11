Embracer Group ha licenziato 900 persone in soli tre mesi, pari al 5% della forza lavoro

Da diversi mesi Embracer Group sta attraversando una profonda crisi che ha portato ad un profondo ridimensionamento degli studi interni ed alla chiusura di software house come Volition. La situazione è seria al punto che nell'arco di soli tre mesi il colosso dell'industria videoludica ha rinunciato al 5% della sua forza lavoro.

Nello specifico, nel periodo compreso tra l'inizio di luglio e il 30 settembre 2023, Embracer Group ha licenziato 900 persone nell'ambito della forte ristrutturazione interna volta ad abbattere i costi: i tagli hanno riguardato compagnie quali Gearbox Publishing, Crystal Dynamics, Beamdog e Zen Studios, portando alla chiusura non solo di Volition ma anche di Campfire Cabal. Il CEO di Embracer, Lars Wingefors, ha parlato della situazione nel corso dell'ultima conference call con gli azionisti.

"Prima di soffermarci sui dati finanziari del secondo trimestre dell'anno fiscale, voglio iniziare la call ringraziando personalmente le 900 persone che hanno lasciato Embracer in questo periodo. Siamo determinati a trasformare Embracer in una compagnia più snella e più forte, ma è per me doloroso che tutti questi dipendenti abbiano dovuto lasciare il gruppo e stiamo facendo tutto il possibile per preservare i posti di lavoro senza cambiare i nostri obiettivi", dichiara Wingefors.

Il CEO Conclude dicendo che "sul nostro personale si poggiano le fondamenta di Embracer. Personalmente ritengo sia cruciale che i nostri programmi vengano portati avanti con compassione, rispetto e integrità". I motivi dietro la crisi dell'azienda potrebbero essere collegati al rumoreggiato accordo da 2 miliardi di dollari saltato tra Embracer e Savvi Games, gruppo saudita gestito dal principe Mohammed bin Salman. La mancata partnership ha fatto dunque crollare in borsa la compagnia guidata da Wingefors, costringendola così ai tagli in massa del proprio personale.