Embracer Group: l'ondata di licenziamenti è stata 'significativa ma necessaria'

Nel trimestre compreso tra luglio e settembre 2023 Embracer Group ha licenziato 900 dipendenti, pari al 5% della sua forza lavoro complessiva. Il colosso dell'industria videoludica sta attraversando un momento difficile, con una profonda ristrutturazione interna che sta avendo conseguenze su dipendenti e sugli stessi team interni.

Parlando ai microfoni di Games Industry, Phil Rogers, chief strategy officer ad interim e CEO del gruppo interno di Embracer Group che comprende Crystal Dynamics e gli altri team occidentali un tempo sotto proprietà Square Enix, ha riconosciuto la notevole perdita in termini di risorse umane, tuttavia ha anche aggiunto che i grossi tagli sono stati necessari per permettere ad Embracer di proseguire con le proprie strategie commerciali e di abbattere i costi per migliorare l'efficienza dell'azienda.

"Il lato negativo delle ristrutturazioni è l'impatto che queste hanno sulle persone. E' un qualcosa di cui Embracer è profondamente dispiaciuta", afferma Rogers, che prosegue: "Vedere tutti questi tagli è stato agonizzante, ma sappiamo che era per noi una mossa necessaria per permetterci di raggiungere i nostri obiettivi sia nuovi che principali. Abbiamo fatto dei progressi e stiamo andando avanti".

Rogers a tal proposito rivela che Embracer "sta facendo buoni progressi" grazie alla ristrutturazione messa in atto: "Ci sentiamo come se fossimo di nuovo sui giusti binari verso gli obiettivi che ci siamo posti, siamo molto positivi in tal senso", aggiunge il dirigente dicendo inoltre che la compagnia si dice fiduciosa sul raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati e nel rispettare la schedule di pubblicazione dei propri giochi.

In ogni caso persistono forti incertezze sul futuro dell'azienda e dei suoi team: il CEO di Embracer non ha smentito i rumor su Free Radical ed attualmente non è chiaro che fine faranno gli autori di Timesplitters.