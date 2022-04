Embracer Group si prepara a spendere 8 miliardi dopo l'acquisizione di Gearbox

Nel corso delle ultime ore vi abbiamo parlato dell'ingente investimento di Sony in Epic Games per la creazione di un Metaverso. Non si tratta però dell'unica notizia di questo tipo arrivata oggi, visto che Embracer Group ha confermato di essere pronta a spendere ben 8 miliardi di dollari in nuove acquisizioni.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Embracer Group è un vero e proprio colosso dell'intrattenimento. L'azienda in questione ha di recente acquisito numerose software house e publisher e vanta ora tra le sue fila anche THQ Nordic, Koch Media (Deep Silver), Saber Interactive e Gearbox Software. Come se non bastasse, tra le ultime acquisizioni dell'azienda troviamo Dark Horse Media, publisher molto importante in America che si occupa di fumetti e non solo.

In una recente intervista ai microfoni del Financial Times, il CEO di Embracer Group, Lars Wingefors, ha dichiarato di voler spendere la stessa cifra investita di recente in acquisizioni e, dal momento che le spese fatte fino ad ora ammontano a 8,1 miliardi di dollari, pare che il gruppo sia pronto ad espandersi in maniera sensibile. Stando alle dichiarazioni del CEO, le intenzioni dell'azienda sarebbero quelle di espandersi in Inghilterra, Polonia, Finlandia, Francia, Cina e Stati Uniti con un focus sui videogiochi free to play.

Insomma, in futuro potremmo sentir parlare nuovamente di Embracer Group, magari per l'acquisizione di un'importante software house. A tal proposito, vi ricordiamo che Embracer Group pubblicherà 25 tripla A entro il 2026.