Embracer Group pubblicherà 25 tripla A entro il 2026, 216 giochi in sviluppo

All'interno del suo ultimo report finanziario, Embracer Group, la holding svedese che negli ultimi anni ha investito molto nel settore videoludico acquisendo numerosi studi di sviluppo, ha dichiarato di essere intenzionata a lanciare 25 produzioni tripla A entro il 2026.

Embracer ha inoltre specificato che sono ben 216 i videogiochi in via di sviluppo presso le sue software house, con solo 56 di questi già annunciati. Naturalmente molti di questi titioli si riveleranno dei progetti minori, ma è altrettanto certo che molti tripla A sono ancora celati nel mistero.

Per il momento sappiamo del lancio fissato al 23 agosto del reboot di Saints Row, ed è stato inoltre confermato che Dead Island 2 è ancora vivo, nonostante i lunghi anni di preoccupante silenzio sullo stato di salute del progetto.

Tra gli studi che confluiscono in Embracer abbiamo anche Prime Matter, con Payday 3 in fase di sviluppo; Sabre Interactive che sta lavorando a sette giochi AAA, incluso Warhammer 40,000: Space Marine 2; Aspyr Media con Star Wars: Knights of the Old Republic - Remake; Gearbox impegnata su dieci giochi AAA in corso, incluso Tiny Tina's Wonderlands atteso il 25 marzo. La holding ha inoltre acquisito Dark Horse, e chissà che non vengano avviati nuovi progetti videoludici sfruttando le IP della casa editrice.



Embracer ha recentemente confermato che Metro Exodus ha raggiunto le 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo.