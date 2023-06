Embracer Group in seri guai? Situazione più grave secondo un economista

Continua a far discutere la crisi di Embracer Group, che attraverso una lettera aperta del CEO Lars Wingefors ha preannunciato una profonda riorganizzazione interna per ridurre drasticamente i costi, a scapito di studi e progetti in sviluppo. Ma la situazione generale potrebbe essere ancora più seria.

Secondo l'economista Joost van Dreunen, Embracer Group avrebbe un valore attuale di solo 3 miliardi di dollari, con il colosso svedese che negli ultimi anni si sarebbe dunque mosso per accrescere in maniera sempre più considerevole il suo valore: da qui una serie di acquisizioni volte ad aumentare il numero di IP sotto il proprio controllo e di espandersi non solo nel tradizionale ambito videoludico PC e console ma anche su mobile gaming ed altri media quali cinema e giochi da tavolo.

Tuttavia, i dirigenti di Embracer si sarebbero concentrati solo sui margini di profitto e non avrebbero invece studiato delle attente strategie per la propria espansione. La mancanza di una visione creativa attentamente studiata avrà conseguenze negative soprattutto per gli studi di più recente acquisizione, come ad esempio Saber Interactive, che riceveranno pagamenti inferiori a quanto stabilito al termine delle trattative. In aggiunta van Dreunen sottolinea che, a causa della crisi interna, licenziamenti in massa saranno inevitabili, con un gran numero degli attuali 16.601 dipendenti di Embracer che verranno colpiti dall'annunciata riorganizzazione.

Per il momento si continua a lavorare regolarmente: Crystal Dynamics ha rassicurato i fan sullo status di Tomb Raider e Perfect Dark affermando che i problemi di Embracer non avranno ripercussioni sui due progetti. Resta dunque da capire come cambierà la situazione per la compagnia svedese nei prossimi mesi e quali decisioni verranno effettivamente prese.