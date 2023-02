Embracer Group soddisfatta di Goat Simulator 3: in arrivo altri 19 giochi AAA

In attesa di scoprire quale sarà il futuro delle IP di Eidos e Crystal Dynamics, i vertici di Embracer Group confermano di avere piani alquanto ambiziosi per il proprio futuro nell'industria del videogioco.

Nell'ultimo rendiconto finanziario presentato dall'azienda agli investitori, la dirigenza rende infatti nota l'intenzione di pubblicare ben 19 giochi AAA entro il marzo 2026. Il piano d'azione coinvolge dunque i prossimi tre anni fiscali, in un orizzonte operativo di medio-lungo periodo. Ovviamente, riserbo assoluto sull'identità delle nuove produzioni, ma non è da escludere che tra queste possano trovare spazio anche le già citate IP di Eidos e Crystal Dynamics, da Tomb Raider a The Legacy of Kain e Deus Ex.



Nel rendiconto finanziario, i vertici di Embracer Group hanno inoltre espresso grande soddisfazione per il lancio di Goat Simulator 3 (vi abbiamo parlato del titolo nella nostra recensione di Goat Simulator 3), la cui performance commerciale è stata descritta come "in linea con le aspettative". Il medesimo giudizio è stato riservato anche a Evil West. Infine, si segnala l'ottima resa di Welcome to Bloxburg, esperienza ludica legata al mondo di Roblox. Acquisita da Embracer Group la scorsa estate, si è rivelata essere una delle dieci realtà più redditizie per l'azienda.