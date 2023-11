Embracer Group, che fine farà il team di TimeSplitters? Il CEO non smentisce i rumor

Gli ultimi giorni sono stati ricchi di informazioni attinenti ad Embracer Group: di recente, insieme alle notizie relative a Deep Silver e Payday 3, si è ipotizzato che la crisi di Embracer Group possa estendersi a Free Radical, lo studio di TimeSplitters. Che stia per sopraggiungere un'altra chiusura di uno dei team che compongono la holding?

Purtroppo, in contemporanea alle dichiarazioni di insoddisfazione per Payday 3 ed i suoi risultati inferiori alle aspettative, si attendevano maggiori dettagli circa il futuro di Free Radical. Eppure, le smentite non sono arrivate: il CEO Lars Wingefors non ha né confermato né negato che lo studio di TimeSplitters possa subire delle drastiche rivisitazioni strutturali. I dubbi permangono, soprattutto alla luce di una situazione finanziaria alquanto delicata per la holding.

Nella fattispecie dell'informazione di cui sopra, nel corso di un'intervista, l'amministratore delegato ha dichiarato quanto segue: "In generale, posso dire che ci sono molte situazioni nei luoghi di lavoro di tutto il mondo che potrebbero portare ad una ristrutturazione. Poi bisogna condurre una negoziazione con il sindacato o adottare altre misure legali per completare qualcosa". Tali affermazioni, sopraggiunte a seguito di una richiesta di chiarimento circa la situazione del team, lascia ancora aperto l'interrogativo dello stato di salute dello studio interno. Embracer Group ridurrà anche l'organico di Free Radical? Embracer Group ha licenziato 900 persone in soli tre mesi, pari al 5% della forza lavoro totale, e la medesima sorte potrebbe toccare anche alla software house sopracitata.