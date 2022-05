Embracer Group x Square Enix: chi è il gruppo che ha comprato Tomb Raider?

La settimana videoludica si è aperta con il passaggio di IP storiche di Square Enix ad un nuovo proprietario, con Embracer Group che acquisisce Tomb Raider, Legacy of Kain e Deus Ex, ma non solo. Anche i team di Crystal Dynamics, Eidos Interactive e Square Enix Montréal passano al colosso videoludico. Ma chi è esattamente Embracer Group?

Originariamente conosciuta come THQ Nordic AB, la compagnia includeva tra le sue sussidiarie anche il noto publisher THQ Nordic GmbH. Allo scopo di evitare confusione, il colosso decise di modificare il proprio nome, diventando così Embracer Group: una variazione datata settembre 2019. Da allora, l'azienda ha avviato un colossale programma di ampliamento, che l'ha vista acquisire Dark Horse, Spotfix, Perfect World, Shiver e DIGIC nel febbraio del 2021. Non soddisfatta, Embracer Group ha poi portato sotto il proprio ombrello anche Gearbox, autore, tra gli altri, della serie Borderlands.



A breve distanza da quest'ultima operazione, la compagnia aveva dichiarato di essere pronta a spendere altri 8 miliardi di dollari in acquisizioni. A inizio di quest'anno, Embracer Group ha inoltre confermato di avere in programma la pubblicazione di 25 giochi AAA entro il 2026. Un obiettivo che ovviamente si fa più vicino ora che il gruppo può contare anche sul contributo di Crystal Dynamics, Eidos e Square Enix Montréal.



Ad oggi, Embracer Group - la cui sede principale è collocata in Svezia - è un vero e proprio colosso del settore dell'intrattenimento videoludico, con oltre 850 IP di proprietà, tra le quali trovano spazio Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z e il già citato Borderlands. Con oltre 12.500 dipendenti in 40 Paesi del mondo, prima dell'accordo con Square Enix Embracer Group era già a capo di dieci gruppi operativi: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee e Dark Horse.