Embracer: licenziamenti per 3D Realms e Slipgate, cancellati due giochi

3D Realms era già stata colpita dai licenziamenti appena prima della stagione natalizia, ma Embracer Group decide di apportare ulteriori tagli al personale ai suoi studi di sviluppo.

A finire nuovamente nella morsa dei licenziamenti di Embracer è proprio 3D Realms insieme ai colleghi di Slipgate Ironworks. Sono numerose le testimonianze che stanno affiorando in rete e che testimoniano che il processo di ristrutturazione interna della holding svedese potrebbe non essere ancora giunto al termine.

"Mi rattrista dover dire che sono stato licenziato da Slipgate oggi, quindi cercherò lavoro con effetto immediato. Se qualcuno conosce ruoli di progettazione di livelli completamente remoti o a Londra/sud-est del Regno Unito, per favore contattatemi", afferma ad esempio Dan Shannon su X|Twitter. Post a cui fanno eco quelli di Johnny Josefsen, Piyush Verma e altri ancora, che hanno purtroppo perso il proprio ruolo all'interno di 3D Realms e Slipgate. Sembra inoltre che 3D Realms fosse al lavoro su due nuovi progetti, Core Decay e Combustion, entrambi cancellati.

A seguito di un grande affare economico saltato, Embracer Group si trova ora in una situazione di grave crisi. La holding ha avviato negli anni scorsi una grande campagna acquisti che lasciava ben sperare nella nascita di nuovi brand videoludici e nel ritorno di molti franchise storici, tuttavia ad oggi la situazione sembra peggiorare di giorno in giorno. Recentemente, è stato chiuso anche il team di TimeSplitters, che avrebbe dovuto riportare in voga la serie sparatutto.