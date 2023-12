Embracer, Natale amaro per Free Radical: lo studio di TimeSplitters chiude, è ufficiale

Le anticipazioni giornalistiche sull'imminente chiusura di Free Radical da parte di Embracer Group vengono confermate dagli stessi (ormai ex) sviluppatori della software house inglese: la scure dei licenziamenti di Embracer si abbatte così sullo studio che ha dato forma alla serie di TimeSplitters.

La conferma della chiusura di Free Radical arriva sia dalle fonti interne a Plaion citate dall'ultimo report di VideoGamesChronicle che dagli stessi sviluppatori del team britannico, con post sui social e con la triste scritta ' 404 Company Not Found :( ' che campeggia sulla homepage ormai spoglia degli autori di Nottingham.

Prosegue così il piano di ristrutturazione avviato nei mesi scorsi da Embracer Group con pesanti tagli al personale che hanno interessato diverse altre realtà all'interno della galassia di sussidiarie della holding svedese, con la stessa società che ha confermato nell'ultimo report finanziario di essersi vista costretta a licenziare oltre 900 dipendenti.

La chiusura di Free Radical, ad ogni modo, era stata preannunciata da Plaion in ragione dei 30 giorni di tempo richiesti dalla legislazione del Regno Unito come preavviso di licenziamento per i dipendenti dell'industria videoludica (ma non solo): nel momento in cui scriviamo, oltre 55 dei 100 membri di Free Radical riferiscono dalle pagine dei rispettivi profili LinkedIN di essere alla ricerca di un nuovo lavoro nel settore.