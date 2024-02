Embracer non si ferma più: 1400 dipendenti licenziati finora, e non è ancora finita

Ormai da diversi mesi Embracer Group sta portando avanti una profonda riorganizzazione intera che ha comportato la chiusura di diversi studi (tra cui Volition e Free Radical) e al taglio di un'ingente quantità di personale. E i numeri fin qui raggiunti sono piuttosto consistenti.

Se nel periodo compreso tra luglio e settembre 2023 Embracer Group ha licenziato circa 900 persone, adesso i dipendenti licenziati sfiorano le 1400 unità. Nell'ultimo report finanziario il colosso svedese ha confermato ufficialmente che tra ottobre e dicembre 2023 sono stati licenziate ulteriori 483 persone che vanno a sommarsi ai 904 lavoratori tagliati del trimestre precedente, portando così il totale a 1387.

Ma Embracer Group non ha ancora concluso la ristrutturazione: il CEO Lars Wingefors conferma che il piano messo in atto lo scorso luglio si sta avvicinando alla sua "fase conclusiva", tuttavia ha anche precisato che ulteriori licenziamenti potrebbero verificarsi nelle prossime settimane. "Come parte del programma di ristrutturazione Embracer ha ancora alcuni processi di disinvestimento in corso che potrebbero rafforzare i nostri bilanci e portare a un'ulteriore riduzione delle spese", ha spiegato Wingefors, aggiungendo che alcuni disinvestimenti potrebbero ridurre in maniera significativa i debiti accumulati da Embracer Group nel corso del prossimo anno fiscale.

Tuttavia, ha spiegato il CEO "difficilmente raggiungeremo l'obiettivo alla base del nostro programma di ristrutturazione, ossia un debito netto inferiore a 8 miliardi di corone svedesi entro il 31 marzo 2024". Il futuro dunque di molti altri dipendenti e studi è quindi ancora in bilico: tra questi Piranha Bytes rischia la chiusura e la software house ha riconosciuto pubblicamente il momento di difficoltà, chiedendo per ai fan di non darli per spacciati.