Embracer, salta una partnership da $2 miliardi: l'editore di Tomb Raider crolla in borsa

Embracer Group, il publisher che si è aggiudicato i diritti di serie come Tomb Raider e Deus Ex, ha confermato che una importantissima partnership, a cui ha lavorato negli ultimi 7 mesi, non è andata in porto e ha ridimensionato le aspettative finanziarie della società svedese.

Embracer ha affermato che l'accordo avrebbe "stabilito un nuovo punto di riferimento per l'industria dei giochi", ma che "Ieri in tarda serata, siamo stati informati che un'importante partnership strategica che è stata negoziata per sette mesi non si concretizzerà". L'accordo prevedeva l'incasso di oltre 2 miliardi di dollari da generare nel giro di sei anni, ha aggiunto Embracer. "L'accordo avrebbe consentito un recupero alla chiusura dei costi già capitalizzati per una serie di giochi ad alto budget, ma anche notevolmente migliorato la prevedibilità dei profitti e del flusso di cassa a medio-lungo termine per la durata dei progetti in sviluppo".

Le azioni di Embracer sono scese del 40%, toccando il minimo storico, e la compagnia ha dovuto posticipare le uscite pianificate di una serie di giochi in fase di sviluppo, tagliando di conseguenza la sua previsione di profitto per l'anno in corso a 7-9 miliardi di corone svedesi, da 10-14 miliardi previsti in precedenza.

Embracer si è rifiutata di svelare il nome della compagnia con cui avrebbe stretto questo importante sodalizio.