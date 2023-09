Embracer dopo i tagli a Crystal Dynamics e l'addio a Volition: altri team verranno chiusi

Reduce dai tagli al personale del team di Crystal Dynamics, sembra proprio che Embracer Group attuerà altri licenziamenti e chiusure nel corso del prossimo futuro. Pur non fornendo dettagli concreti, la holding svedese ha messo in chiaro che verranno prese "decisioni difficili".

Intervenuto durante una sessione di domande e risposte all'assemblea generale annuale della società, il CEO di Embracer, Lars Wingefors, ha descritto la decisione di chiudere studi come Campfire Cabal e Volition, nonché di ridimensionare altri tra cui Beamdog, Crystal Dynamics, e Rainbow Studios come "difficili da molti punti di vista", ma ha altresì aggiunto che la società è "determinata "per portare a termine il processo".

"Stiamo prendendo decisioni sul ristrutturare o ridimensionare alcuni team, e ci saranno alcuni casi di chiusure. È difficile e ci vuole tempo, ma lo abbiamo annunciato a giugno e ora siamo alla fine di settembre e siamo fiduciosi sul raggiungere gli obiettivi fissati per la fine dell'anno fiscale", ha aggiunto. Idealmente, Wingerfors ha suggerito che Embracer vorrebbe trovare "nuove opportunità per [i dipendenti interessati dai licenziamenti], anche se si tratta di andare al di fuori del gruppo Embracer, a volte attraverso un disinvestimento".

Embracer non sta passando un periodo tranquillo dal punto di vista finanziario, e sembra che i guai siano cominciati da quando è saltato il vociferato affare da 2 miliardi di dollari con Savvy Games.