Embracer fa altre vittime: licenziamenti per il support team di Tiny Tina's Wonderlands

3D Realms, Slipgate, Fishlabs, Crystal Dynamics e Beamdog sono alcuni degli studi acquisiti e poi sfoltiti da Embracer nel corso del 2023. A questi è possibile aggiungere anche Free Radical e Volition, i quali sono andati incontro ad un destino peggiore venendo addirittura chiusi. Ebbene, oggi abbiamo anche i primi licenziamenti del 2024.

A farne le spese, stavolta, è stato Lost Boys Interactive, studio acquisito da Gearbox Software nel 2022 e di conseguenza entrato a far parte dell'enorme galassia di Embracer Group. A darne notizia su LinkedIn sono stati i molteplici dipendenti licenziati in queste ore: non sappiamo quanti dei 350 membri del personale di Lost Boys Interactive sono stati mandati a casa, ma le prime testimonianze parlano di un numero di licenziamenti considerevole che avrebbero interessato molteplici persone nei dipartimenti di design, produzione, controllo di qualità e non solo.

Gearbox è entrata a far parte di Embracer Group nel 2021 e nel 2022 ha comprato Lost Boys Interactive, studio fondato ad Austin (Texas) nel 2017 da alcuni veterani dell'industria. Oltre ad aver collaborato con IP come Call of Duty e PlayerUnknown's Battlegrounds, ha lavorato al fianco di Gearbox come studio di supporto durante lo sviluppo di Tiny Tina's Wonderlands, con risultati sicuramente soddisfacenti. Lo spin-off di Borderlands è stato ben accolto dalla critica e, stando alle dichiarazioni di Take-Two, ha addirittura superato le aspettative di vendita. Dopo l'acquisizione di Gearbox il personale di Lost Boys era cresciuto da 220 a 350 dipendenti, ma purtroppo dopo la campagna di licenziamenti di Embracer si è nuovamente ridotto, sebbene non sia ancora chiaro fino a che punto.

Lo scorso novembre, nel commentare i numerosi licenziamenti operati da Embracer Group, il Chief Strategy Officer ad interim e CEO Phil Rogers ha dichiarato che, seppur dolorosi, sono stati necessari per raggiungere gli obiettivi della compagnia.