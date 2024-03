Embracer vs Saber: che fine farà Star Wars Knights of the Old Republic Remake?

Dopo la burrascosa separazione tra Embracer Group e Saber Interactive, che fine farà Star Wars Knights of the Old Republic Remake? Secondo le ultime notizie, il gioco sarebbe ancora in fase di sviluppo ma sicuramente non lo vedremo prima di (almeno) 12 mesi.

Non è chiaro chi possieda effettivamente la licenza per sviluppare e commercializzare il gioco, sebbene Embracer possieda ancora Aspyr Media (primo sviluppatore di KOTOR Remake) negli ultimi tempi si era verificato un cambio al timone e il progetto era stato affidato alle cure di Saber Interactive.

Secondo Jason Schreier, Embracer e Saber si contenderanno ora i diritti sulla proprietà intellettuale ma alla fine probabilmente sarà Saber a spuntarla, dato che i costi da sostenere potrebbero essere troppo alti per Embracer. Tuttavia, Star Wars Knights of the Old Republic Remake è attualmente in un limbo produttivo e una uscita nel 2024 è da escludere assolutamente.

Annunciato nel 2021, lo sviluppo di Star Wars Knights of the Old Republic sarebbe in pausa da mesi secondo alcune voci, a causa della forte crisi economica che ha travolto Embracer, la holding non ha soldi per continuare a finanziare il progetto e dunque i lavori sono fermi. Per questo si pensa che il gruppo svedese possa cedere senza troppi problemi i diritti a Saber, con i lavori che continueranno sotto questa etichetta.

Al momento in ogni caso si tratta solamente di voci di corridoio e nessun dirigente di Embracer o Saber ha risposto alle domande della stampa e degli azionisti riguardo la proprietà della licenza Star Wars.

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch è uno dei più venduti di oggi.