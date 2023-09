Embracer vuole provare a vendere Gearbox? Nuovi rumor sui creatori di Borderlands

Come ormai ben saprete, Embracer Group è in grossi guai finanziari e sono diversi i team di sviluppo legati all'azienda che di recente sono stati chiusi o hanno subito grossi tagli. Stando alle più recenti voci di corridoio, tra le operazioni che il gruppo vuole mettere in atto per fare cassa vi sarebbe anche la vendita di Gearbox.

A diffondere il rumor è stato il noto portale Reuters, secondo il quale Embracer Group sarebbe intenzionata a vendere la software house acquisita nel corso del 2021 al prezzo di 1,4 miliardi di dollari. Il motivo di questa decisione potrebbe essere legato ad alcune terze parti che, probabilmente a causa dei problemi incontrati dall'azienda, le avrebbero proposto alcune offerte per accaparrarsi Gearbox. Purtroppo non vi sono indizi su chi potrebbe essere interessato ad acquisire Gearbox Software, ma non è da escludere che Sony, Microsoft o altri pezzi grossi dell'industria videoludica possano decidere di mettere le mani sull'azienda, così da avere il controllo su Borderlands e altre IP di successo.

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione, che potrebbe risultare vantaggiosa per entrambe le parti, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa sono stati confermati alcuni licenziamenti per Gearbox Publishing.