Emerge un video del gioco di Akira per Mega Drive cancellato nel 1994

Nel 1993 Black Pearl Software stava sviluppando un gioco basato sul celebre Akira. Inizialmente previsto su Mega Drive nel 1995, il gioco è stato cancellato nel 1994 dopo l'apparizione al Summer Consumer Electronic Show dello stesso anno.

SEGA aveva acquistato i diritti per pubblicare il gioco il Nord America in esclusiva su Mega Drive/Genesis mentre THQ aveva ottenuto le licenze per lanciare Akira su SEGA CD, Game Gear, Game Boy e Super Nintendo. Nei giorni scorsi è emerso un prototipo del gioco (mai completato) che mostra varie sezioni non complete, tra cui una sequenza a bordo di una moto ispirata a Road Rash, uno stage con elementi platform che riprende le atmosfere di Flashback e un livello in prima persona stile DOOM.

I lavori non sono mai stati completati ed il progetto è stato cancellato nell'autunno 1994 a causa di problemi non meglio specificati. La versione per Mega Drive sembra essere l'unica ad aver raggiunto lo stato di prototipo nonostante all'epoca siano circolati anche screenshot dell'edizione SNES. Nessuna traccia invece dei porting per Game Boy, Game Gear e SEGA CD, probabilmente lo sviluppo di questi porting è stato interrotto nelle fasi iniziali, da qui la mancanza di build o prototipi giocabili.