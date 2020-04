L'emergenza Coronavirus fa aumentare le vendite di PS4, Switch e Xbox One in Europa

Secondo un report diffuso da GamesIndustry.biz nella settimana che va dal 16 al 22 marzo le vendite di console sono aumentate in vari territori tra cui Europa, Medio Oriente, Africa e Asia, proprio a causa dell'emergenza Coronavirus che ha costretto milioni di persone a restare in casa per evitare di aumentare ulteriormente i contagi.

Durante la settimana in questione si è assistito ad un boom dei download digitali dai principali store e anche le vendite di console sono cresciute del 155% rispetto alla settimana precedente con 260.000 unità in più suddivise tra PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Viene sottolineato come ad esempio in Spagna si sia verificato un aumento nella vendita di console pari a 27% nella prima settimana di Lockdown e 66% nella seconda mentre in Francia si registra un +140% durante l'intero mese. Vendite in crescita anche nel Regno Unito rispettivamente del 126% nella prima settimana di blocco e del 250% nella seconda. In Australia invece le vendite di console sono aumentate del 300% in due settimane.

Sul fronte software uno dei giochi ad aver maggiormente beneficiato del boost di vendite sembra essere Animal Crossing New Horizons, una delle principali uscite di marzo, accolto calorosamente da pubblico e critica in tutto il mondo.