Emergenza Coronavirus: i consigli per pulire e disinfettare console, joypad e accessori

Nelle scorse ore Apple ha pubblicato una guida con alcuni consigli utili per pulire e disinfettare iPhone, iPad e computer, le stesse accortezze possono essere utilizzate anche per igienizzare console, controller e altri accessori che utilizziamo quotidianamente.

Da qualche giorno ci troviamo ad affrontare una vera e propria emergenza sanitaria e la maggior parte della popolazione è costretta a stare in casa, naturale quindi provare a svagarsi con i videogiochi, è bene però ricordarsi di non trascurare l'igiene e la pulizia dei nostri dispositivi.

Come pulire console e joypad

I consigli di Apple sono validi anche per quanto riguarda console, controller, tastiere, mouse e altri accessori. La casa di Cupertino consiglia di utilizzare alcool isopropilico al 70% o prodotti già pronti con la medesima soluzione, com spray o salviette imbevute. E' bene dotarsi di un panno morbido in microfibra (evitare quelli con struttura a nido d'ape o troppo ruvidi) emagari di uno spazzolino con setole extra morbide per raggiungere anche i punti più difficile.

Un buon consiglio è quello di provare a strofinare delicatamente le parti da pulire con il panno umido, se la concentrazione vi sembra troppo aggressiva provate a diluire l'alcool con acqua. Ricordatevi di non spruzzare mai direttamente il liquido su schermi e sulle parti in plastica o gomma. Per la pulizia dei display potete utilizzare le soluzioni per la pulizia delle lenti, disponibili in formato spray o sotto forma di salviette usa e getta. Non utilizzate prodotti aggressivi come candeggine o altri prodotti utilizzati per la pulizia dei mobili o dei vetri, queste soluzioni in genere contengono alte percentuali di alcool o altri agenti chimici in grandi quantità e potreste arrecare danni o scolorire la plastica.

Con uno spazzolino potrete raggiungere anche le parti più minute o nascoste, utili in questi caso anche cotton fioc leggermente imbevuti. In ogni caso ricordatevi di compiere queste operazioni staccando la console dalla presa elettrica e lasciate asciugare bene il tutto prima di un successivo riutilizzo. Anche l'aria compressa in formato spray può essere utile per togliere la sporcizia, così come un aspira briciole o un compressore di piccole dimensioni.