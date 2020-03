Emergenza Coronavirus: giochi gratis ancora disponibili, nuovi codici in arrivo

L'iniziativa personale di Matteo Sciutteri (Co-Fondatore e Game Designer di Runeheads) di regalare giochi durante l'emergenza Coronavirus e la relativa quarantena continua. L'autore sta continuando ad aggiungere codici al documento condiviso e altri giochi arriveranno presto grazie alla generosità di sviluppatori e giocatori.

Nel momento in cui scriviamo sono disponibili chiavi per giochi come Conan Exiles, Shenmue 1&2, 11-11 Memories Retold, Mirror's Edge, Burnout Paradise The Ultimate Box, Mortal Kombat Kollection, Lone Wolf e Armello, nelle scorse sono stati pubblicati anche codici per DiRT Rally, Scribblenauts Unlimited, Titan Quest, The Sims 3, Outlast, Just Cause 4, Arma Cold War Assault, The Darkness 2, Europa Universalis III, Zeno Clash 2, Brothers A Tale of Two Sons e tanti altri.

Vi rimandiamo al foglio Excel condiviso per la lista dei giochi ancora disponibili, approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che l'iniziativa è nata spontaneamente senza alcuno scopo di lucro, gestita in maniera indipendente nel tempo libero. I codici terminano in genere molto rapidamente, l'autore invita coloro che utilizzano le chiavi pubblicate a segnalarlo così da poter tenere traccia dei giochi non più disponibili: la selezione di piattaforme è vastissima e include PC, PS4, Switch, Xbox e Android, troverete quindi sicuramente qualcosa che fa al caso vostro, non arrabbiatevi e cercate di mantenere un atteggiamento civile ricordando la bontà dell'iniziativa e il suo scopo ultimo.

Da parte nostra vi invitiamo a condividere i vostri giochi con Matteo Sciutteri nel caso abbiate a disposizione dei codici, verranno aggiunti rapidamente al documento e messi a disposizione di tutti coloro che in questo momento non possono acquistare nuovi giochi.