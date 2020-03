Emergenza Coronavirus: Microsoft limita alcuni servizi e funzionalità di Xbox Live

Dopo la decisione assunta da Sony di limitare la banda di download dei giochi PS4, anche i vertici di Microsoft scelgono di adottare delle misure analoghe su Xbox Live per evitare la congestione di rete nei Paesi maggiormente colpiti dall'emergenza Coronavirus.

Il maggior numero di persone connesse a internet per via delle disposizioni in tema di distanziamento sociale e delle quarantene volontarie causate dal diffondersi del virus COVID-19 ha infatti provocato un aumento esponenziale nel numero di accessi ai servizi online di Microsoft.

Stando al giornalista di The Verge Tom Warren, la casa di Redmond avrebbe registrato un +775% di utilizzo dei propri servizi cloud in queste ultime giornate dominate dall'emergenza Coronavirus, specie in virtù delle misure sempre più stringenti che si stanno adottando negli Stati Uniti per limitare la diffusione del Coronavirus.

In virtù della decisione assunta da Microsoft per non congestionare la rete, in queste settimane dovremmo assistere a una riduzione nella velocità di download dei videogiochi e degli update su Xbox One e, nei casi di maggiore stress delle infrastrutture internet globali e locali, delle limitazioni alla risoluzione massima di servizi in game streaming come Project xCloud. Già a partire da oggi, 29 marzo, non è più possibile caricare immagini personalizzate su Xbox Live, sia per quanto concerne le foto profilo che gli sfondi customizzati per i Club.