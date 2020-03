Emergenza Coronavirus: lo Smart Working potrebbe incidere sullo sviluppo di Halo Infinite?

Lo sviluppo di Halo Infinite procede bene e senza particolari intoppi, lo studio sta prendendo in questi giorni varie misure di sicurezza e parte del team lavorerà da casa per ridurre al minimo i rischi dovuti al Coronavirus. Quale impatto avrà questa situazione sul gioco?

Al momento la situazione non è assolutamente preoccupante e 343 Industries come detto sta lavorando attivamente tramite Smart Working, come confermato dalla stessa compagnia: "Microsoft ci ha dato il via libera per lo Smart Working già da un paio di settimane, ponendo quindi la sicurezza al primo posto e quasi tutti i nostri dipendenti lavorano da casa. Certamente non è una vacanza, dobbiamo proseguire con lo sviluppo e risolvere problemi e ostacoli imprevisti dati da questa situazione."

Il community manager di 343 Industries ribadisce che "stiamo facendo tutto il possibile per limitare al minimo i problemi con Halo Infinite e Halo The Master Chief Collection tuttavia siamo consapevoli che la situazione potrebbe peggiorare, stiamo portando avanti lo sviluppo secondo i piani ma potremmo essere costretti a dover fare i conti con nuovi scenari impossibili da prevedere al momento."

Halo Infinite è atteso per l'autunno insieme ad Xbox Series X, si tratta del primo gioco compatibile con la tecnologia Smart Delivery di Microsoft e sicura killer application della nuova console.