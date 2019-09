Emergono dettagli sui contenuti della demo di MediEvil per PS4

La demo di MediEvil per PS4 ha fatto la sua comparsa stamani sul PlayStation Store giapponese salvo poi essere rimossa dopo pochissimi minuti. Tanto è bastato però per prendere appunti, puntualmente condivisi sul forum di ResetERA.

La demo di MediEvil Remake pesa 11.6 GB e secondo quanto riportato include le prime aree del gioco, ovvero la cripta e la zona del cimitero, ormai iconica. Altri dettagli non sono noti, tuttavia sembra che la demo sia già fisicamente presente sui server di Sony e che sia praticamente pronta per il debutto.

Quasi certamente la versione di prova di MediEvil verrà annunciata questa sera durante l'evento State of Play in programma alle 22:00 (ora italiana), altrettanto probabilmente il download sarà disponibile sin da subito al più tardi dalla giornata di domani (mercoledì 25 settembre) con il consueto aggiornamento settimanale del PlayStation Store.

Si tratta in ogni caso solamente di ipotesi, l'unica certezza legata allo State of Play è rappresentata da The Last of Us Part 2 e dalla mancanza di annunci su PlayStation 5, come confermato da Sony.