Emergono nuovi render del Dev Kit di PlayStation 5

Nelle scorse ore è stato confermato che il Dev Kit di PS5 ha un design "molto simile a quello trapelato ad agosto", dopo questa dichiarazione i grafici di Let's GO Digital non hanno perso tempo ed hanno creato una versione aggiornata dei render del Dev Kit di PlayStation 5.

Le immagini che trovate in calce mostrano il prototipo del kit di sviluppo così come renderizzato dalla testata olandese, il look è simile come detto ai render già diffusi la scorsa estate, cambiano però gli accostamenti cromatici, questa volta basati sulle colorazioni bianco/nero e argento/nero, per il resto non ci sono stanziali differenze estetiche, se non una dimensione apparentemente più contenuta rispetto ai primi prototipi.

Come detto e ribadito più volte, questo non sarà il design di PlayStation 5, si tratta solamente di uno dei (tanti) design prodotti per il kit di sviluppo della console, una prova di design senza però la volontà di avviare la produzione di massa di un progetto così complesso da realizzare in grandi quantità.

PlayStation 5 uscirà a Natale 2020 e sarà accompagnata da un nuovo DualShock, la presentazione al grande pubblico è prevista per l'inizio del prossimo anno, probabilmente ad aprile secondo gli ultimi rumor non confermati da Sony.