Emergono nuovi trailer per Persona 5 Dancing Star Night e Persona 3 Dancing Moon Night

ha rilasciato due nuovi trailer per, i due nuovi dancing game dedicati al quinto e al terzo capitolo di Persona che saranno disponibili nella terra del Sol Levante a partire dal 24 maggio 2018.

Visionabili in calce all’articolo, i due video ci mostrano in azione Ann Takamaki e Junpei Iori, due personaggi tratti rispettivamente da Persona 5 e Persona 3, i quali appaiono davvero sgargianti mentre ci mostrano i loro passi di danza.



Recentemente, Aniplex ha annunciato un’app ufficiale di Persona 5 per iOS e Android, chiamata “Persona OA”, che divulgherà le ultime notizie sulla serie, i minigioci e gli eventi a tema. L’app uscirà in Giappone soltanto durante la prossima primavera, ma nel frattempo è già possibile pre-registrarsi.

Sia Persona 5 Dancing Star Night che Persona 3 Dancing Moon Night approderanno negli store nipponici il prossimo 24 maggio, sia per PlayStation 4 che PS Vita. Coloro che acquisteranno il cosiddetto “Persona Dancin’ Triple Pack” riceveranno un codice per scaricare la versione PlayStation 4 di Persona 4: Dancing All Night.