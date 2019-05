Emergono in Rete alcuni artwork di From Software: nuovo gioco in arrivo?

La community di Reddit è sempre in fermento, ed in questa occasione ha scovato in Rete alcune cose interessanti, soprattutto per i fan di FromSoftware. Si tratta di alcuni artwork e concept art inedite riconducibili alla software house, che hanno stuzzicato la fantasia dei fan.

Le illustrazioni in questione sono infatti a firma di Ryo Fujimaki, uno degli artisti di punta di FromSoftware, e che ha già lavorato su Dark Souls e Bloodborne. Le immagini risalgono ad un panel tenuto all'evento ZBrushMerge 2019 e riguardano delle interpretazioni di una sirena e di un drago.

Ovviamente potrebbe anche trattarsi di materiale vecchio e inutilizzato, qualcosa che la software house ha deciso di scartare da uno dei suoi titoli in sviluppo, ma c'è sempre la possibilità che invece si possa trattare di un primo indizio, magari relativo ad un nuovo progetto dell'azienda.

FromSoftware gode poi di credito praticamente illimitato da parte dei suoi fan, visto l'ottimo lavoro fatto con il genere dei soulslike, per cui ogni minimo rumor su Bloodborne 2 ad esempio, mette subito tutti sull'allerta. Se tali artwork si rivelassero davvero relativi ad un prodotto inedito, possiamo aspettarci un ritorno alle cupe atmosfere dei Souls, dopo la parentesi nel Giappone Feudale che ha rappresentato l'ottimo Sekiro (a proposito, l'avete letta la nostra recensione di Sekiro: Shadows Die Twice?). A voi farebbe piacere?