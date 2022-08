Eminem sta per arrivare in Fortnite? Lo suggerisce Radio Icone

Ben pochi giochi hanno saputo amalgamarsi con la cultura popolare come Fortnite, che sui sui campi di battaglia e palchi digitali ha ospitato decine e decine di personaggi e artisti. A giudicare da un indizio difficile da igonorare, presto potrebbe accogliere anche uno dei rapper più famosi di sempre, Eminem.

La questione è molto semplice: la Radio Icone di Fortnite, un'emittente ascoltabile in-game, sta trasmettendo solo ed esclusivamente canzoni di Eminem. Parliamo di brani come Godzilla (ft. Juice WRLD), Headlights (ft. Nate Russ), Phenomenal, Higher, Not Afraid, Venom, Lighters (ft. Bruno Mars), Fall, Monster (ft. Rihanna), Walk on Water (ft. Beyoncé), Berzerk e Survival. Ascoltate voi stessi nella clip in calce a questa notizia.

Il monopolio stabilito da Slim Shady sulle onde radio dell'isola di Fortnite parrebbe fare da apripista ad un nuovo evento di collaborazione della serie Icone, quella inaugurata a febbraio di quest'anno con il debutto di Bruno Mars e Anderson .Paak, e poi proseguita con altri volti noti come il cestista LeBron James la campionessa dello showboard Chloe Kim. Che stia per arrivare un nuovo set cosmetico di Eminem? Non ci resta che attendere un comunicato ufficiale da parte di Epic Games, la quale sta preparando pure un crossover tra Fortnite e Dragon Ball.