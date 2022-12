L'emozionante indie Old Man's Journey sbarca su Apple Arcade

Al giorno d'oggi il mondo del mobile gaming offre molteplici tipologie di esperienze. Sono infatti lontani i tempi in cui si pensava ai videogiochi per dispositivi mobili unicamente come pullulanti di micro-transazioni: a tal proposito, una modalità di fruizione interessante del medium è quella proposta dall'abbonamento Apple Arcade.

Quest'ultimo, che offre una prova gratuita di un mese ai nuovi utenti e ha usualmente un costo di 4,99 euro al mese, propone l'accesso illimitato a oltre 200 giochi. Sì, il tutto senza pubblicità o acquisti in-app. Non siamo però qui per approfondire la sottoscrizione di Apple, quello potete farlo mediante il nostro speciale su Apple Arcade, bensì per trattare l'arrivo di una "new entry" nel catalogo in continua evoluzione del servizio.

Infatti, come potete vedere sull'App Store, Old Man's Journey, emozionante titolo indie uscito originariamente nel 2017 per PC e dispositivi mobili, è ora incluso nella sottoscrizione della società di Cupertino. Tra l'altro, si fa riferimento a una produzione che nel corso degli anni è approdata anche su console, più precisamente su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il gioco di Broken Rules mette i giocatori nei panni di un anziano signore, portandolo a cercare la propria anima e ripercorre i reali momenti preziosi della vita. Nell'anno di uscita, ovvero nel 2017, il titolo fu nominato come "Best Mobile Game" ai The Game Awards, anche se poi vinse Monument Valley 2. Nello stesso anno, però, Old Man's Journey vinse l'Apple iPad Game of the Year.