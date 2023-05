Tutte le emozioni dell'INDIE Live Expo: da Glaciered a Omega Crafter, i giochi dello show

Come promesso dagli organizzatori dell'evento, l'INDIE Live Expo 2023 di sabato 20 maggio non ha tradito le attese degli appassionati di videogiochi indipendenti. Lo spettacolo ha fatto da sfondo a tante World Premiere su alcuni dei giochi indie più interessanti che sono destinati ad approdare a breve su PC e console.

Nel corso dello showcase digitale tenutosi nel pomeriggio di sabato maggio, i patiti di esperienze interattive a tinte sci-fi sono stati catapultati nella dimensione di Glaciered, un'avventura che ci porta nel futuro per farci assumere le sembianze di Tuai, una creatura marina evolutasi negli oceani di una Terra che, tra 65 milioni di anni, sarà molto diversa da quella che conosciamo oggi.

Di ritorno dagli abissi imperscrutabili di Glaciered, gli spettatori dell'INDIE Live Expo 2023 sono stati trasportati nel microcosmo cyberpunk di Let Bions be Bygones, la nuova avventura narrativa a tinte noire in sviluppo presso le fucine digitali di Bohemian Pulpe sotto l'egida di Microprose Software.

Gli appassionati di esperienze open world hanno poi visitato i biomi a tinte pastello di Omega Crafter, il nuovo survival a mondo aperto a cui Preferred Networks sta dando forma per spronarci a ricostruire un villaggio con l'aiuto di Grammi, un programma senziente che consente ai giocatori di edificare le strutture dell'insediamento, raccogliere i materiali e fronteggiare le creature che minacciano di distruggere il nostro piccolo ma tenace angolo di civilizzazione.

E che dire allora di Never Grave: The Witch and The Curse? Il metroidvania roguelike di Pocketpair cala i fan del genere nei panni di una coraggiosa streghetta chiamata a superare tutta una serie di ostacoli per ritrovare la via di casa. Con l'aiuto del suo cappello incantato, la protagonista può persino impossessarsi delle creature nemiche per completare enigmi ambientali, sfruttarne le abilità e utilizzarne gli attacchi speciali.