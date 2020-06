Empire of Sin e Crusader Kings 3: un assaggio di gameplay dai video di Paradox

A margine dell'evento Guerrilla Collective si è tenuto il Paradox Insider, uno show digitale che ha permesso al publisher svedese di mostrare delle scene di gameplay inedite di due dei titoli di punta della produzione strategica della compagnia, ovvero Empire of Sin e Crusader Kings 3.

Il primo filmato dimostrativo è firmato dagli autori di Romero Games e ci permette di apprezzare gli sforzi profusi dalla software house per migliorare la grafica, i contenuti, il sistema di gioco e le dinamiche strategiche di questo gioco "alla XCOM" ambientato nella Chicago degli anni '20. In conseguenza del recente annuncio del rinvio, la nuova data di lancio di Empire of Sin non è stata ancora fissata ma dovrebbe avvenire nell'autunno di quest'anno su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Gli amanti di strategici a turni ad ambientazione storica saranno poi contenti di ammirare il nuovo video gameplay di Crusader Kings 3, un titolo che promette di simulare la fitta rete di rapporti diplomatici, gli intrighi di palazzo e le guerre che hanno caratterizzato il periodo storico del Medioevo europeo. Il filmato proposto da Paradox aiuta a fare luce su questi importanti aspetti dell'esperienza ludica e offre un piccolo antipasto della caleidoscopica impalcatura gestionale, strategica e ruolistica di questo kolossal del genere, il cui arrivo su PC (gratis sin dal lancio per gli abbonati a Xbox Game Pass) è previsto nel 2020.