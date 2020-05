Empire of Sin: il nuovo video svela Elvira Duarte, la bisnonna gangster di John Romero!

In occasione della Festa della Mamma, il team di Romero Games pubblica un nuovo video di Empire of Sin che illustra la vita criminale di Elvira Duarte, una delle gangster più efferate dei ruggenti anni '20 che, curiosamente, è anche la bisnonna del boss John Romero.

Il singolare video diario di sviluppo che celebra le gesta della bisnonna del papà di Quake e Doom ne descrive il carattere e le attività illegali compiute nel periodo del Proibizionismo. La reinterpretazione videoludica dell'epopea criminale della bisnonna di John Romero contribuirà ad arricchire l'offerta narrativa e contenutistica di questo intrigante progetto.

La spietata Elvira sarà perciò una delle tante personalità con cui entreremo in contatto durante la nostra scalata virtuale al crimine organizzato della Chicago degli anni '20, con missioni che andranno a rinsaldare o a rompere le alleanze con le altre bande criminali e le famiglie più influenti dedite alla produzione e alla vendita sottobanco di alcol.

Il lancio di Empire of Sin è previsto a fine anno su PC, Mac OS, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Per saperne di più sulle ambizioni nutrite dai ragazzi di Romero Games e sul lavoro che stanno portando avanti sotto l'egida di Brenda Romero, vi rimandiamo al nostro speciale su Empire of Sin curato da Tommaso "Todd" Montagnoli.