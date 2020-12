Empire of Sin: Paradox celebra il debutto dello strategico noir con un nuovo trailer

Nel giorno che segna il debutto di Empire of Sin, il nuovo strategico a turni ideato da Brenda Romero si presenta al pubblico con un trailer di lancio che introduce i giocatori al mondo della criminalità organizzata ai tempi del proibizionismo.

Il nuovo strategico di Paradox Interactive e sviluppato dal leggendario game designer di titoli come Doom e Quake porta i giocatori nelle atmosfere noir degli anni '20, le cui facciate sfarzose nascondono le ambizioni del crimine organizzato, alle prese con la scalata verso i vertici del potere. I giocatori potranno quindi fare la conoscenza di alcuni dei più temibili boss dell'epoca costruendo il proprio impero criminale e cercando di controllare le calde strade di Chicago.

Empire of Sin tenta di fondere i classici paradigmi dei giochi strategici agli elementi gestionali che hanno fatto la storia di Paradox, il tutto condito da una meccanica a turni che si ispira ad un colosso del genere come XCOM.

Prima di lasciarvi al trailer vi ricordiamo che Empire of Sin è disponibile da oggi su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Empire of Sin a cura di Daniele D'Orefice.