Empire of Sin: strategia sullo sfondo della Chicago anni '20 nel nuovo gameplay trailer

Paradox Interactive ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Empire of Sin, permettendoci di dare un ulteriore sguardo alle meccaniche e alle ambientazioni della Chicago anni '20 che fanno da sfondo al nuovo strategico di Romero Games.

Empire of Sin è il nuovo strategico di Paradox Interactive e Romero Games ambientato nella Chicago degli anni '20 in epoca proibizionista, dove la criminalità organizzata non conosceva nessuno scrupolo.

Tra le caratteristiche principali del titolo troviamo la possibilità di creare il nostro impero personale del crimine, difendere ed espandere il nostro territorio, esplorare la città, stringere e rompere alleanze con le altre bande, e gestire la propria influenza esercitata all'interno della società criminale.

Nell'attesa che Empire of Sin debutti nel corso del 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, vi lasciamo il nuovo gameplay trailer proposto in cima alla notizia.