Empire of Sin: lo strategico sui gangster della Chicago anni '20 è stato rinviato

Gli sviluppatori di Romero Games e i vertici di Paradox Interactive annunciano un posticipo per Empire of Sin, l'ambizioso strategico "alla XCOM" ambientato nella Chicago degli anni '20.

Con una lettera aperta indirizzata a tutti coloro che attendevano l'uscita del titolo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso di questa primavera, la direttrice di Empire of Sin, Brenda Romero, spiega che lo strategico sui gangster è adesso previsto al lancio nella finestra commerciale dell'autunno del 2020 sulle medesime piattaforme.

"Come avrà certamente capito ogni bravo distillatore illegale durante il Proibizionismo, non si può affrettare la produzione e la vendita sottobanco di un liquore se non è ancora pronto e lo stesso principio vale anche per lo sviluppo di un videogioco", è la calzante analogia che sceglie Brenda Romero per comunicarci il rinvio di Empire of Sin alla fine dell'anno.

I mesi di sviluppo guadagnati dal team di Romero Games serviranno perciò ad elevare il livello qualitativo dell'opera, ad affinare il comparto grafico e smussare gli angoli vivi delle dinamiche di gameplay per limitarne al massimo i bug. Per un approfondimento sul titolo, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Empire of Sin a cura di Tommaso "Todd" Montagnoli.