Empire of the Ants arriva nel 2024: l'universo delle formiche brilla in Unreal Engine 5

Con il passare delle settimane, aumenta con costanza il numero di videogiochi in sviluppo con Unreal Engine 5. Da Hellblade II: Senua's Saga a Black Myth: Wukong, ora si aggiunge alla rassegna anche Empire of the Ants.

Presentato con una serie di screenshot dal team di Tower Five, il titolo trae ispirazione dagli omonimi best seller firmati dallo scrittore Bernard Werber. Con Empire of the Ants, gli sviluppatori mirano a trasformare l'affascinante microcosmo delle formiche in un videogioco strategico in tempo reale, confezionato per l'appunto tramite l'utilizzo del promettente Unreal Engine 5.

Nei panni di Ant Savior, un vero e proprio "salvatore" per la colonia di formiche protagonista dell'avventura, i giocatori dovranno guidare gli insetti verso la prosperità. La coraggiosa creatura avrà infatti il compito di condurre le sue compagne verso nuovi territori, il tutto affrontando lo scorrere delle stagioni e gestendo la convivenza con altre piccole creature, prime fra tutte le sgargianti coccinelle del mondo di Empire of the Ants.



Edito da Microids, lo strategico vedrà la luce nel corso del 2024, con pubblicazione attesa su PC (via Steam) e console. Tra queste ultime, è già stato confermato il supporto a PlayStation 5. Mentre Obsidian festeggia i 15 milioni di giocatori all'interno di Grounded, è dunque tempo di prepararsi ad esplorare un nuovo e avventuroso micromondo.