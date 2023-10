Empire of the Ants: grafica al limite del fotorealismo nel primo teaser trailer

Lo scorso gennaio è stato annunciato Empire of the Ants, strategico in tempo reale creato in Unreal Engine 5 e previsto per il 2024, tutto incentrato sul mondo delle formiche. Adesso Microids e lo sviluppatore Tower Five ci mostrano per la prima volta il gioco in azione.

Gli autori ci offrono un primo concreto assaggio di Empire of the Ants attraverso un teaser trailer che stupisce per l'eccezionale resa grafica dell'opera, ai limiti del fotorealismo. Ispirato ai libri omonimi di Bernard Werber, Empire of the Ants ci mette nei panni di una piccola formica con lo scopo di guidare i suoi simili verso nuove terre più floride, ma il viaggio non sarà affatto semplice: la colonia di formiche dovrà vedersela con pericoli di ogni genere ed altri temibili insetti, con il giocatore che dovrà dunque prendere le decisioni più rapide ed efficaci per garantire la sopravvivenza dei suoi simili e superare così qualunque tipo di ostacolo.

Microids e Tower Five assicurano che Empire of the Ants sarà uno strategico alla portata di tutti, grazia alla presenza di elaborati tutorial ed alla possibilità di regolare a piacimento il livello di difficoltà generale dell'avventura. Per il momento gli sviluppatori non hanno mostrato maggiormente nel dettaglio le caratteristiche di gameplay dell'opera, ma nei prossimi mesi sicuramente sentiremo ancora parlare del gioco in arrivo nel 2024 su PC e console (PS5 confermata).

Cosa vi è sembrato il teaser trailer di Empire of the Ants?