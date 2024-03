Empire of the Ants: grafica da mascella a terra nel nuovo trailer della GDC 2024

In vista della Game Developer Conference 2024, in programma dal 18 al 22 marzo 2024, Microids pubblica un nuovo trailer di Empire of the Ants, intrigante strategico in tempo reale sviluppato da Tower Five e tutto incentrato sul micro-mondo di formiche e insetti di varia natura.

Il precedente teaser trailer di Empire of the Ants aveva impressionato per la sua grafica al limite del fotorealismo, ed anche il nuovo filmato continua a stupire in tal senso, mostrando una qualità visiva davvero superlativa. Empire of the Ants è realizzato in Unreal Engine 5, con gli sviluppatori che puntano a sfruttarlo al massimo delle sue potenzialità: l'ultimo trailer non mostra grossi dettagli in termini di gameplay, ma il tempo per vederlo in azione più a fondo non mancherà nel corso dei prossimi mesi.

In aggiunta, Microids ribadisce ancora una volta che Empire of the Ants uscirà nel corso del 2024, anche se per adesso continua a non esserci una finestra di lancio ben definita. Sappiamo invece con certezza che lo strategico arriverà su PC (via Steam, GOG ed Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X/S, pronto a fare colpo sui giocatori non solo in ottica grafica ma anche per un gameplay un poco alla volta sempre più impegnativo e stimolante, un mondo di gioco realistico e l'incedere delle stagioni che andrà ad influire sulle meccaniche ludiche.

